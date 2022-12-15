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38 минут назад

Джим Керри из «Маски» забрёл в мир «Ведьмака 3»

Чемпионат.com

Автор YouTube-канала eli_handle_b․wav добавил в мир игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» главного героя культовой комедии «Маска», которого играет Джим Керри. Блогер выложил результат работы на канал.

Джим Керри из «Маски» забрёл в мир «Ведьмака 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В ролике знаменитый персонаж в зёлёной маске дурачится как может — он стреляет из автомата по крылатому чудищу, целует Трисс Меригольд, танцует зажигательную румбу, много шутит и иронизирует.

«Маска» вышла в прокат в 1994 году. Картина рассказывает о молодом, скромном и зажатом служащем банка Стэнли Ипкисе. Однажды герой находит странную маску, которая обладает магической силой и кардинально меняет жизнь парня. Этот фильм сделал из Джима Керри звезду мирового масштаба. В картине также снялась Кэмерон Диаз — эта роль стала для неё дебютом в кино.

Игры,Кэмерон Диаз,Джим Керри,
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