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1 час назад

Вот сколько Valve потратила на раздачу Steam Deck во время церемонии The Game Awards

Inc-News

Перед шоу было объявлено, что компания будет раздавать зрителям по одной консоли Steam Deck за каждую минуту трансляции The Game Awards.

Стало известно, сколько Valve потратила на раздачу Steam Deck во время The Game Awards
Фото: мInc-NewsмInc-News

Речь шла о варианте консоли с 512 ГБ памяти, стоимостью в 649 долларов. Возник вопрос, сколько денег стоила Valve раздача консолей?

Поскольку шоу длилось около 3 часов, это значит, что её получили 180 человек. Если умножить количество на указанную выше цену, то получится внушительная сумма в 116 820 долларов.

Ещё один интересный вопрос: во сколько Valve обошлось выступление актёра Кристофера Джаджа? Если добавить к нему вводную часть от Аль Пачино, то речь «голоса Кратоса» из God of War длилась 13 минут, а это 8 437 долларов.

Игры,Аль Пачино,
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