Стало известно, сколько Valve потратила на раздачу Steam Deck во время The Game Awards

Перед шоу было объявлено, что компания будет раздавать зрителям по одной консоли Steam Deck за каждую минуту трансляции The Game Awards.

Фото: мInc-News мInc-News

Речь шла о варианте консоли с 512 ГБ памяти, стоимостью в 649 долларов. Возник вопрос, сколько денег стоила Valve раздача консолей?

Поскольку шоу длилось около 3 часов, это значит, что её получили 180 человек. Если умножить количество на указанную выше цену, то получится внушительная сумма в 116 820 долларов.