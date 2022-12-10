Актёра озвучки God of War Ragnarok на TGA «попросили» уйти со сцены

Актёр Кристофер Джадж на прошедшей The Game Awards выиграл в номинации «Лучшая актёрская игра» за роль Кратоса в God of War Ragnarok . Получив награду, артист произнёс речь длиной целых восемь минут — его просили закончить ещё на четвёртой.

Одна из присутствовавших в зале зрительниц рассказала, что на четвёртой минуте организаторы вывели на главный экран сообщение — «Пожалуйста, заканчивайте». Джадж, нисколько не смутившись, продолжил говорить. Тогда ответственные за мероприятие включили фоновую музыку и начали увеличивать её громкость. Но Кристофера это не остановило.