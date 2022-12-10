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6 минут назад

Русский голос Ви в Cyberpunk 2077 намекнул на возвращение в дополнении Phantom Liberty

Газета.Ru

Актер Егор Васильев, исполнивший роль персонажа Ви в Cyberpunk 2077, намекнул на возвращение к работе над русским дубляжом игры. О судьбе локализации после анонса дополнения Phantom Liberty он рассказал на стриме блогера Владимира Братишкина.

Актер намекнул на выход русского дубляжа для дополнения к Cyberpunk 2077
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ожидайте официальных заявлений. Все-таки ничего не отменяли, но правда ничего пока и не возвращали. Ладно, скажем так, увидимся в Найт-Сити», — отметил он.

Дебютный трейлер Phantom Liberty был представлен на церемонии The Game Awards. Дополнение выйдет только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, пропустив консоли прошлого поколения.

В мае этого года актриса Юлия Горохова, исполнившая женскую версию Ви в русской локализации Cyberpunk 2077, заявляла, что не будет принимать участия в озвучке нового дополнения для игры CD Projekt RED.

Польская студия CD Projekt официально сообщала, что русская локализация их будущих проектов под вопросом. Однако пока разработчики официально не подтвердили, что отказались от русской локализации дополнения для Cyberpunk 2077.

Игры,Юлия Горохова,Егор Васильев,
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