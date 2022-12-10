Актер намекнул на выход русского дубляжа для дополнения к Cyberpunk 2077

Актер Егор Васильев, исполнивший роль персонажа Ви в Cyberpunk 2077, намекнул на возвращение к работе над русским дубляжом игры. О судьбе локализации после анонса дополнения Phantom Liberty он рассказал на стриме блогера Владимира Братишкина.

«Ожидайте официальных заявлений. Все-таки ничего не отменяли, но правда ничего пока и не возвращали. Ладно, скажем так, увидимся в Найт-Сити», — отметил он.

Дебютный трейлер Phantom Liberty был представлен на церемонии The Game Awards. Дополнение выйдет только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, пропустив консоли прошлого поколения.

В мае этого года актриса Юлия Горохова, исполнившая женскую версию Ви в русской локализации Cyberpunk 2077, заявляла, что не будет принимать участия в озвучке нового дополнения для игры CD Projekt RED.