Нашумевшая Vampire Survivors вышла на iOS и Android

Признанный критиками и игроками инди-хит Vampire Survivors вышел на iOS и Android. На обеих платформах игра доступна абсолютно бесплатно — без встроенных покупок и с возможностью играть без подключения к интернету.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пользователи могут при желании посмотреть рекламу, которую игра предлагает после каждого завершённого раунда. За каждый просмотр игроки получают награду в виде золота, но рекламу можно и не смотреть.

Vampire Survivors на iOS и Android можно скачать и в России.