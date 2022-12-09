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32 минуты назад

Нашумевшая Vampire Survivors вышла на iOS и Android. Игра доступна и в России

Чемпионат.com

Признанный критиками и игроками инди-хит Vampire Survivors вышел на iOS и Android. На обеих платформах игра доступна абсолютно бесплатно — без встроенных покупок и с возможностью играть без подключения к интернету.

Нашумевшая Vampire Survivors вышла на iOS и Android
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователи могут при желании посмотреть рекламу, которую игра предлагает после каждого завершённого раунда. За каждый просмотр игроки получают награду в виде золота, но рекламу можно и не смотреть.

Vampire Survivors на iOS и Android можно скачать и в России.

Недавно авторы игры анонсировали для игры первое крупное дополнение Legacy of the Moonspell. С его выходом в экшене появится зимняя карта с новыми видами монстров — разработчики отмечают, что это будет самая большая локация в игре. У DLC пока нет точной даты релиза. Скорее всего, расширение поступит в продажу уже в 2023 году и будет продаваться в том числе и в России.

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