Идрис Эльба появится в дополнении для Cyberpunk 2077

Авторы поделились первыми деталями: главный герой будет искать некого агента FIB, который должен помочь им с каким-то щепетильным делом. Его сыграл Идрис Эльба — он снимался в «Прослушке», «Лютере» и других знаковых проектах.

К сожалению, каких-либо других деталей DLC пока нет. Авторы до сих пор не готовы назвать точную дату выхода расширения. Видимо, его не стоит ждать раньше лета 2023 года. Ранее фанаты уже разобрали сюжет всего лишь по одному тизеру и предположили, о чём может рассказывать расширение. Новый пока не отвергает фанатскую теорию.