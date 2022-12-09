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1 час назад

Идрис Эльба появится в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Чемпионат.com

На The Game Awards 2022 показали новый трейлер Phantom Liberty — единственного дополнения для Cyberpunk 2077.

Идрис Эльба появится в дополнении для Cyberpunk 2077
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы поделились первыми деталями: главный герой будет искать некого агента FIB, который должен помочь им с каким-то щепетильным делом. Его сыграл Идрис Эльба — он снимался в «Прослушке», «Лютере» и других знаковых проектах.

К сожалению, каких-либо других деталей DLC пока нет. Авторы до сих пор не готовы назвать точную дату выхода расширения. Видимо, его не стоит ждать раньше лета 2023 года. Ранее фанаты уже разобрали сюжет всего лишь по одному тизеру и предположили, о чём может рассказывать расширение. Новый пока не отвергает фанатскую теорию.

Игры,Идрис Эльба,
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