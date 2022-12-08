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34 минуты назад

Авторы Chenso Club анонсировали пошаговый хоррор It's Dark Inside

Игромания.ру

Независимая шведская студия Pixadome, известная по Hayfever и Chenso Club, и инди-издательство Aurora Punks анонсировали игру It's Dark Inside. Нас ждёт сюжетный пошаговый хоррор, в котором предстоит путешествие по внутренним органам бога.

Авторы Chenso Club анонсировали пошаговый хоррор It's Dark Inside
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики готовят нам суровый и жуткий мир: за тысячелетия все те, кого принесли в жертву кровожадному богу, научились жить внутри его тела, приспособились к неумолимой среде и выстроили сообщество. И те, кто родился здесь, никогда не видели внешний мир и воспринимают попытки освободиться как угрозу своему существованию.

Наша героиня — Мать, которая пытается спасти своё дитя, убив бога. И делать это нам предстоит изнутри, постепенно исследуя и разрушая орган за органом. А в тактических битвах нам будут противостоять отродья бога. И для успеха необходимо тщательное планирование действий.

It's Dark Inside выходит в Steam, но о сроках пока ничего не известно.

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