Авторы Chenso Club анонсировали пошаговый хоррор It's Dark Inside

Независимая шведская студия Pixadome, известная по Hayfever и Chenso Club, и инди-издательство Aurora Punks анонсировали игру It's Dark Inside. Нас ждёт сюжетный пошаговый хоррор, в котором предстоит путешествие по внутренним органам бога.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики готовят нам суровый и жуткий мир: за тысячелетия все те, кого принесли в жертву кровожадному богу, научились жить внутри его тела, приспособились к неумолимой среде и выстроили сообщество. И те, кто родился здесь, никогда не видели внешний мир и воспринимают попытки освободиться как угрозу своему существованию.

Наша героиня — Мать, которая пытается спасти своё дитя, убив бога. И делать это нам предстоит изнутри, постепенно исследуя и разрушая орган за органом. А в тактических битвах нам будут противостоять отродья бога. И для успеха необходимо тщательное планирование действий.