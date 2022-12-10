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4 минуты назад

Российская команда по CS:GO заняла третье место на чемпионате мира по киберспорту

ТАССиещё 1

Команда России по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в субботу со счетом 0:2 уступила сборной Северной Македонии в финале нижней сетки соревнований и заняла третье место на чемпионате мира по киберспорту. Соревнования проходят на Бали (Индонезия).

Российская команда по CS:GO заняла третье место на чемпионате мира
Фото: СоцсетиСоцсети

В составе сборной России играли Владимир Карелин (Shady), Николай Шамов (Frothe), Евгений Мицик (fenvicious), Дмитрий Кутовых (spirit) и Денис Скленин (xdENiSZERA). Российская команда победила сборные Аргентины (2:1), Северной Македонии (2:1) и уступила представителям Монголии (1:2) в первых трех раундах основной сетки.

Финал по CS:GO состоится 11 декабря. Призовой фонд чемпионата мира составляет $500 тыс. Российские спортсмены выступали под флагом Международной федерации киберспорта (IESF).

Игры,Владимир Карелин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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