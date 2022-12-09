Хидео Кодзима анонсировал Death Stranding 2

Одним из самых громких анонсов на The Game Awards 2022 стала вторая часть Death Stranding. В ролике показали Лею Сейду, которая сыграла Фрэджайл. Также продемонстрировали Сэма Бриджеса в исполнении Нормана Ридуса — он выглядит постаревшим, хотя, судя по возрасту ребёнка, много времени с событий первой части пройти не должно было.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сценарий для игры изначально был написан до пандемии, но потом его переписали. К своей роли из первой части также вернётся Трой Бэйкер. Примечательно, что Death Stranding 2 — пока что рабочее название проекта. Его ещё могут изменить.

Также был представлен первый постер тайтла с Фрэджайл, которая держит в руках Лу — ребёнка из первой Death Stranding.

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