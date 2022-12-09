В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
15 минут назад

Хидео Кодзима анонсировал Death Stranding 2

Чемпионат.comиещё 2

Одним из самых громких анонсов на The Game Awards 2022 стала вторая часть Death Stranding. В ролике показали Лею Сейду, которая сыграла Фрэджайл. Также продемонстрировали Сэма Бриджеса в исполнении Нормана Ридуса — он выглядит постаревшим, хотя, судя по возрасту ребёнка, много времени с событий первой части пройти не должно было.

Хидео Кодзима анонсировал Death Stranding 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сценарий для игры изначально был написан до пандемии, но потом его переписали. К своей роли из первой части также вернётся Трой Бэйкер. Примечательно, что Death Stranding 2 — пока что рабочее название проекта. Его ещё могут изменить.

Также был представлен первый постер тайтла с Фрэджайл, которая держит в руках Лу — ребёнка из первой Death Stranding.

Чемпионат.com

Ожидается, что релиз состоится на PS5. Хидео Кодзима не озвучил даже примерную дату релиза проекта.

Игры,Хидео Кодзима,Трой Бэйкер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители