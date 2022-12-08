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1 час назад

Стримеры выдают игры в FIFA 23 за реальные матчи Чемпионата мира

Игромания.ру

Стримеры на YouTube начали обманывать доверчивых пользователей, выдавая игры в FIFA 23 за реальные матчи текущего Чемпионата мира по футболу.

Стримеры выдают игры в FIFA 23 за реальные матчи ЧМ-2022
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Некоторые хитрецы старались убедить зрителей, что те просто попали на «пиратский» стрим события низкого качества (в 240p) — для этого они добавили тематическое оформление и воссоздали матчи команд, которые должны участвовать в чемпионате.

Некоторые фанаты не сразу понимали обман — для этого им пришлось обратиться к комментариям и внимательнее вглядеться в лица игроков на поле. Один из авторов YouTube-канала под ником Minute90Kplus представил ряд похожих «стримов» с помощью eFootball.

При этом подобные ролики успели собрать порядочное число зрителей, иногда достигая почти 300 тысяч просмотров. Для дополнительной «аутентичности» авторы специально ставят тематический хэштег #WorldCup2022.

С помощью таких средств стримеры пытаются получить дополнительный заработок, ведь новые зрители сперва вынуждены смотреть рекламные объявления, да и монетизация каналов тоже никуда не делась.

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