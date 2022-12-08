Инсайдер раскрыл детали разных изданий Diablo IV

Инсайдер Том Хендерсон рассказал о различных изданиях Diablo IV, заодно раскрыв бонусы, которые могут получить игроки.

Релиз Diablo IV ожидается 5 июня 2023 года на Xbox, PlayStation и PC. Недавно журналисты рассказали о своих впечатлениях от проекта, а сегодня в 20:00 МСК ожидается некий анонс по проекту.