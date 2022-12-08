Инсайдер раскрыл детали разных изданий Diablo IV

Инсайдер Том Хендерсон рассказал о различных изданиях Diablo IV, заодно раскрыв бонусы, которые могут получить игроки.
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Бонусы за предзаказ стандартного издания
- Ранний доступ к открытым бета-версиям;
- Посланник Света для Diablo IV.
- Игра;
- Амальгама Ярости (ездовое животное) для WoW;
- Косметический набор предметов для Diablo Immortal (Winged Darkness Reddish Brown).
Бонусы за предзаказ Ultimate-издания
- Ранний доступ к открытым бета-версиям;
- Посланник Света для Diablo IV;
- До 4 дней раннего доступа к игре.
- Игра;
- Амальгама Ярости (для WoW);
- Набор косметических предметов для Diablo Immortal (Winged Darkness Reddish Brown);
- Ездовое животное для Diablo IV (Temptation);
- Дополнительная броня для Diablo IV (Armored Armor of Hell);
- Эмоция для Diablo IV (Wings of Creator);
- Ускоренный премиум-доступ к сезонному боевому пропуску, включающий 1 косметический предмет и одновременную прокачку на 20 уровней.
Бонусы за предзаказ расширенного издания (Deluxe)
- Ранний доступ к открытым бета-версиям;
- Посланник Света для Diablo IV;
- До 4 дней раннего доступа к игре.
- Игра;
- Амальгама Ярости (ездовое животное) для WoW;
- Косметический набор предметов для Diablo Immortal (Winged Darkness Reddish Brown);
- Ездовое животное для Diablo IV (Temptation);
- Дополнительная броня для Diablo IV (Armored Armor of Hell);
- Доступ к боевому пропуску.
Релиз Diablo IV ожидается 5 июня 2023 года на Xbox, PlayStation и PC. Недавно журналисты рассказали о своих впечатлениях от проекта, а сегодня в 20:00 МСК ожидается некий анонс по проекту.