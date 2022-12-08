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1 час назад

Том Хендерсон раскрыл детали разных изданий Diablo IV

Игромания.ру

Инсайдер Том Хендерсон рассказал о различных изданиях Diablo IV, заодно раскрыв бонусы, которые могут получить игроки.

Инсайдер раскрыл детали разных изданий Diablo IV
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Бонусы за предзаказ стандартного издания

  • Ранний доступ к открытым бета-версиям;
  • Посланник Света для Diablo IV.

Стандартное издание

  • Игра;
  • Амальгама Ярости (ездовое животное) для WoW;
  • Косметический набор предметов для Diablo Immortal (Winged Darkness Reddish Brown).

Бонусы за предзаказ Ultimate-издания

  • Ранний доступ к открытым бета-версиям;
  • Посланник Света для Diablo IV;
  • До 4 дней раннего доступа к игре.

Ultimate-издание

  • Игра;
  • Амальгама Ярости (для WoW);
  • Набор косметических предметов для Diablo Immortal (Winged Darkness Reddish Brown);
  • Ездовое животное для Diablo IV (Temptation);
  • Дополнительная броня для Diablo IV (Armored Armor of Hell);
  • Эмоция для Diablo IV (Wings of Creator);
  • Ускоренный премиум-доступ к сезонному боевому пропуску, включающий 1 косметический предмет и одновременную прокачку на 20 уровней.

Бонусы за предзаказ расширенного издания (Deluxe)

  • Ранний доступ к открытым бета-версиям;
  • Посланник Света для Diablo IV;
  • До 4 дней раннего доступа к игре.

Расширенное издание

  • Игра;
  • Амальгама Ярости (ездовое животное) для WoW;
  • Косметический набор предметов для Diablo Immortal (Winged Darkness Reddish Brown);
  • Ездовое животное для Diablo IV (Temptation);
  • Дополнительная броня для Diablo IV (Armored Armor of Hell);
  • Доступ к боевому пропуску.

Релиз Diablo IV ожидается 5 июня 2023 года на Xbox, PlayStation и PC. Недавно журналисты рассказали о своих впечатлениях от проекта, а сегодня в 20:00 МСК ожидается некий анонс по проекту.

Игры,Том Хендерсон,
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