Metal: Hellsinger вышла на Xbox One и PS4

Сегодня, 8 декабря, ритм-шутер Metal: Hellsinger вышел на Xbox One и PS4, а заодно получил свежее обновление 1.5.
В игру добавили дополнительную сложность — «Архидьявол», которая заставит игрока показать все свои умения. На пути ему встретятся большее количество демонов, чьи силы значительно увеличили. Причём среди них появился и новый противник.
Ещё в Hellsinger включили дополнительные комбо, которые помогают быстрее активировать ярость и заработать дополнительные очки. Кроме того, игроки смогут получить новые скины для оружия. И, помимо прочего, обновление исправило баланс проекта и убрало некоторые баги.
Релиз Metal: Hellsinger на PC, PS5 и Xbox Series состоялся ещё 15 сентября — ранее в игру на PC добавили возможность добавлять собственную музыку.