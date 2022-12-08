Metal: Hellsinger вышла на Xbox One и PS4

Сегодня, 8 декабря, ритм-шутер Metal: Hellsinger вышел на Xbox One и PS4, а заодно получил свежее обновление 1.5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В игру добавили дополнительную сложность — «Архидьявол», которая заставит игрока показать все свои умения. На пути ему встретятся большее количество демонов, чьи силы значительно увеличили. Причём среди них появился и новый противник.

Ещё в Hellsinger включили дополнительные комбо, которые помогают быстрее активировать ярость и заработать дополнительные очки. Кроме того, игроки смогут получить новые скины для оружия. И, помимо прочего, обновление исправило баланс проекта и убрало некоторые баги.