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1 час назад

Metal: Hellsinger вышла на Xbox One и PS4

Игромания.ру

Сегодня, 8 декабря, ритм-шутер Metal: Hellsinger вышел на Xbox One и PS4, а заодно получил свежее обновление 1.5.

Metal: Hellsinger вышла на Xbox One и PS4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В игру добавили дополнительную сложность — «Архидьявол», которая заставит игрока показать все свои умения. На пути ему встретятся большее количество демонов, чьи силы значительно увеличили. Причём среди них появился и новый противник.

Ещё в Hellsinger включили дополнительные комбо, которые помогают быстрее активировать ярость и заработать дополнительные очки. Кроме того, игроки смогут получить новые скины для оружия. И, помимо прочего, обновление исправило баланс проекта и убрало некоторые баги.

Релиз Metal: Hellsinger на PC, PS5 и Xbox Series состоялся ещё 15 сентября — ранее в игру на PC добавили возможность добавлять собственную музыку.

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