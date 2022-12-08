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51 минуту назад

Вратарь сборной Англии по футболу оказался заядлым геймером

Газета.Ru

Вратарь сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд оказался заядлым геймером. Об этом стало известно, когда журналисты спросили у футболиста, что за чемодан он повсюду возит с собой в рамках ЧМ-22.

Вратарь сборной Англии по футболу оказался заядлым геймером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
England/YouTube

Оказалось, что чемодан представляет собой мобильный корпус мощного игрового компьютера. Пикфорд сказал, что он устал играть в Fortnite вдали от дома на ноутбуке, поэтому собрал для себя стек с полноценным системным блоком и монитором.

«Просто я хочу выжать из игры больше FPS и все такое», – сказал Пикфорд.

Также спортсмен рассказал, что часто играет в Fortnite между матчами турнира. По словам Пикфорда, видеоигра позволяет ему восстановиться после изнурительных соревнований.

Fortnite – это онлайн-игра в жанре «королевская битва», разработанная компанией Epic Games. Является одной из самых популярных и успешных видеоигр в истории.

Хотя разработчики Fortnite не сотрудничают в этом году с FIFA, они все равно добавили в игру скины популярных футболистов без использования эмблемы спортивной ассоциации. Виртуальную версию Джордана Пикфорда в Fortnite не добавили, а вот найти его коллегу по сборной Гарри Кейна в игре можно.

Игры,Джордан Пикфорд,Гарри Кейн,
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