Вратарь сборной Англии по футболу оказался заядлым геймером

Вратарь сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд оказался заядлым геймером. Об этом стало известно, когда журналисты спросили у футболиста, что за чемодан он повсюду возит с собой в рамках ЧМ-22.

England/YouTube

Оказалось, что чемодан представляет собой мобильный корпус мощного игрового компьютера. Пикфорд сказал, что он устал играть в Fortnite вдали от дома на ноутбуке, поэтому собрал для себя стек с полноценным системным блоком и монитором.

«Просто я хочу выжать из игры больше FPS и все такое», – сказал Пикфорд.

Также спортсмен рассказал, что часто играет в Fortnite между матчами турнира. По словам Пикфорда, видеоигра позволяет ему восстановиться после изнурительных соревнований.

Fortnite – это онлайн-игра в жанре «королевская битва», разработанная компанией Epic Games. Является одной из самых популярных и успешных видеоигр в истории.