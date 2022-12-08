Dwarf Fortress резко подешевела в России

6 декабря в Steam состоялся релиз улучшенной версии Dwarf Fortress. Игру можно было купить и в России по цене в 1100 рублей. Спустя сутки издатель проекта решил пересмотреть ценовую политику и снизил стоимость тайтла почти на треть — до 810 рублей. Аналогичное снижение коснулось также Турции и Аргентины. Разработчики заявили, что снизили цены в некоторых регионах, руководствуясь рекомендациями от Steam.