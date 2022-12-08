Карта Anubis для CS:GO позволила террористам выигрывать чуть чаще

Карта Anubis, недавно появившаяся в соревновательном пуле Counter-Strike: Global Offensive, переломила многолетний тренд, согласно которому команды, играющие за антитеррористическое подразделение, выигрывали немного чаще своих противников.
Баланс карт в CS:GO строится с учётом того факта, что защищать точки установки бомб несколько проще, чем штурмовать их. Для последнего игрокам требуются чуть более скоординированные усилия. В связи с этим процент побед на культовой карте Dust2 составлял 50,9% у сил специального назначения и 49,1% в случае с командой террористов. Иногда перекос в сторону «законников» был ещё более заметным — так, на карте Nuke представители антитеррористических подразделений побеждают в 54,2% матчей.
Однако Anubis переломила этот тренд, став единственной из восьми популярных карт, на которых любители закладывать бомбы взяли статистическое лидерство — они побеждают в 51,5% случаев. Но разработчики наверняка ещё успеют внести ряд правок, чтобы вернуть небольшое преимущество спецназу.