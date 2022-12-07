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38 минут назад

Для Elden Ring вышло бесплатное дополнение с сетевыми битвами

Чемпионат.com

FromSoftware выпустила новый патч для Elden Ring, посвящённый новой локации — Колизею. Это огромная арена, на которой игроки могут сражаться друг с другом в нескольких режимах: один на один, каждый сам за себя и массовых битвах вплоть до 6х6.

Для Elden Ring вышло бесплатное дополнение с сетевыми битвами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также разработчики добавили новые причёски для персонажей, подправили баланс оружия и исправили некоторое количество багов. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Помимо бесплатного апдейта фанаты ожидают скорого анонса крупного дополнения в духе расширений для Bloodborne и Dark Souls 3. Первые DLC для экшенов вышли как раз спустя полгода после релиза проектов. Анонс может состояться уже на фестивале The Game Awards 2022, который пройдёт в ночь на 9 декабря.

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