Некстген «Ведьмак 3» на PS5 займет больше 50 ГБ

Через несколько дней состоится релиз обновлённого «Ведьмака 3» на новых консолях и ПК. Пока что разработчики не раскрывают размер тайтла, но за них это сделал создатель подкаста Rock and Borys Борис Несьпеляк.

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Он отметил, что уже получил ключ на игру от CD Projekt RED. По его словам, на PS5 игра весит 54,55 ГБ. Для сравнения: версия «Ведьмака 3» для PS4 весит около 40 ГБ. Размер некстген версии для PS5 больше на 15 ГБ.

Размер тайтла на других платформах наверняка раскроется ближе к релизу.