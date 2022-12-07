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13 минут назад

Некстген «Ведьмак 3» на PS5 займёт больше 50 ГБ

Чемпионат.com

Через несколько дней состоится релиз обновлённого «Ведьмака 3» на новых консолях и ПК. Пока что разработчики не раскрывают размер тайтла, но за них это сделал создатель подкаста Rock and Borys Борис Несьпеляк.

Некстген «Ведьмак 3» на PS5 займет больше 50 ГБ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Он отметил, что уже получил ключ на игру от CD Projekt RED. По его словам, на PS5 игра весит 54,55 ГБ. Для сравнения: версия «Ведьмака 3» для PS4 весит около 40 ГБ. Размер некстген версии для PS5 больше на 15 ГБ.

Размер тайтла на других платформах наверняка раскроется ближе к релизу.

Обновлённый «Ведьмак 3» выйдет 14 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре переработали освещение, улучшили модели персонажей, добавили большее количество настроек. Также в некстген-версии появится новый контент, в том числе и из сериала Netflix.

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