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1 час назад

Рейтрейсинг на консолях, новый транспорт и не только — что ждёт GTA Online в декабре

Игромания.ру

Rockstar рассказала о декабрьском обновлении Grand Theft Auto Online, которое добавит в игру новый контент и ряд улучшений. Собрали самое главное:

Новый транспорт и не только: что добавят в GTA Online в декабре
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X получат отражения с трассировкой лучей;
  • более быстрый доступ к любимым контактам iFruit через меню;
  • экспедиционный грузовик Terrorbyte можно будет использовать для старта миссий Business Sell во всех сессиях;
  • соло-игроки смогут принять участие в заданиях казино Агаты;
  • обновления транспорта: ускоренное поступление в гараж новых покупок, запрос велосипедов у Механика, возможность использовать автомобили с вооружением в гонках, игроки на PS5 и Xbox Series получат доступ к специальным работам Хао без прохождения первой гонки;
  • бонус за продажу редких автомобилей и увеличенные выплаты за продажу контрабанды (в три раза).

Кроме того, ожидаются новые мировые события, новый транспорт, миссии Contact и многое другое. Также в игре появится автомобиль Declasse Tahoma Coupe, который будет доступен всем игрокам ограниченное количество времени — это подарок в честь недавнего ивента The Heists Challenge.

Обновление выйдет позже в этом месяце, но это будет только первая часть масштабного апдейта.

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