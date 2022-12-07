Новый транспорт и не только: что добавят в GTA Online в декабре

Rockstar рассказала о декабрьском обновлении Grand Theft Auto Online, которое добавит в игру новый контент и ряд улучшений. Собрали самое главное:
Кроме того, ожидаются новые мировые события, новый транспорт, миссии Contact и многое другое. Также в игре появится автомобиль Declasse Tahoma Coupe, который будет доступен всем игрокам ограниченное количество времени — это подарок в честь недавнего ивента The Heists Challenge.
Обновление выйдет позже в этом месяце, но это будет только первая часть масштабного апдейта.