Assassin's Creed Valhalla вышла в Steam

Assassin's Creed Valhalla наконец добралась до Steam. К сожалению, в России проект недоступен из-за ухода Ubisoft с отечественного рынка, однако для аккаунтов в Турции и Казахстане цены достаточно приемлемые.

Релиз Assassin's Creed Valhalla на ПК состоялся осенью 2020 года. Игра рассказывает об ассасине-викинге по имени Эйвор, который отправляется завоёвывать Англию вместе со своим кланом. Впоследствии Ubisoft выпустила два крупных дополнения, расширяющих сюжет игры, а официальная поддержка проекта завершилась совсем недавно — 30 ноября.