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1 час назад

Assassin's Creed Valhalla вышла в Steam

Чемпионат.com

Assassin's Creed Valhalla наконец добралась до Steam. К сожалению, в России проект недоступен из-за ухода Ubisoft с отечественного рынка, однако для аккаунтов в Турции и Казахстане цены достаточно приемлемые.

Assassin's Creed Valhalla вышла в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В магазине Valve доступны сразу четыре издания игры:

  • обычное издание — 780 рублей в Турции и 650 рублей в Казахстане;
  • расширенное издание — 1045 рублей в Турции и 866 рублей в Казахстане;
  • издание «Рагнарёк» — 1385 рублей в Турции и 1148 рублей в Казахстане;
  • полное издание — 1952 рубля в Турции и 1608 рублей в Турции.

Релиз Assassin's Creed Valhalla на ПК состоялся осенью 2020 года. Игра рассказывает об ассасине-викинге по имени Эйвор, который отправляется завоёвывать Англию вместе со своим кланом. Впоследствии Ubisoft выпустила два крупных дополнения, расширяющих сюжет игры, а официальная поддержка проекта завершилась совсем недавно — 30 ноября.

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