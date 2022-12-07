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53 минуты назад

К Fallout 76 выпустили обновление Nuka-World on Tour

Игромания.ру

Bethesda объявила о выходе очередного бесплатного обновления к онлайновой ролевой игре Fallout 76. С появлением патча Nuka-World on Tour в игре стартовал одиннадцатый сезон Nuka-World с особыми наградами и дополнительными призами для подписчиков Fallout 1st.

К Fallout 76 выпустили обновление Nuka-World on Tour
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Аппалачи прибывает передвижное шоу Nuka-World, и игроки могут посетить ярмарку развлечений. На месте доступны три новых публичных мероприятия, торговые палатки, игры на ловкость, сражения с чудовищным боссом и настоящий карнавал.

Игроки могут познакомиться с бродячим стрелком и принять участие в событии «Самые разыскиваемые», покрутить колесо испытаний, за которым следят талисманы Nuka-World, и отправиться на романтическую и, вероятно, опасную прогулку по Туннелю любви.

Для строителей C.A.M.P. обновление приготовило новую возможность: свободную камеру, которая включается одной кнопкой. А подписчики Fallout 1st получают бездонный ящик для боеприпасов.

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