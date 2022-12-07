К Fallout 76 выпустили обновление Nuka-World on Tour

Bethesda объявила о выходе очередного бесплатного обновления к онлайновой ролевой игре Fallout 76. С появлением патча Nuka-World on Tour в игре стартовал одиннадцатый сезон Nuka-World с особыми наградами и дополнительными призами для подписчиков Fallout 1st.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Аппалачи прибывает передвижное шоу Nuka-World, и игроки могут посетить ярмарку развлечений. На месте доступны три новых публичных мероприятия, торговые палатки, игры на ловкость, сражения с чудовищным боссом и настоящий карнавал.

Игроки могут познакомиться с бродячим стрелком и принять участие в событии «Самые разыскиваемые», покрутить колесо испытаний, за которым следят талисманы Nuka-World, и отправиться на романтическую и, вероятно, опасную прогулку по Туннелю любви.