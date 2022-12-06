Популярные Twitch-стримеры уходят с площадки на новый сервис

Популярный Twitch-стример Тайлер Trainwreck Никнам переходит на совершенно новую платформу Kick в качестве «консультанта и неэксклюзивного вещателя». Контент-мейкер призвал других последовать за ним.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Тайлер Trainwreck Никнам Trainwreck считает, что новому сервису нужно дать около года, чтобы он смог вырасти в полноценного конкурента Twitch. Одним из преимуществ Kick является низкая комиссия — всего 5% от дохода. Полученные средства можно будет выводить в тот же день.

Кроме того, основной упор новая площадка делает на работу с молодыми стримерами. Kick предлагает партнерскую программу поддержки, в которой учитывается не только количество подписчиков, но и общая продолжительность трансляций и число посмотревших их зрителей.