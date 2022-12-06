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56 минут назад

Улучшенная Dwarf Fortress вышла в Steam. Игру создают больше 20 лет

Чемпионат.comиещё 1

6 декабря в Steam состоялся релиз улучшенной версии Dwarf Fortress. Основное отличие от изначальной версии игры — переработанная графика. Разработчики сменили традиционный ASCII-арт на пиксель-арт. Также в игре наконец появились поддержка мыши и полноценное обучение.

Улучшенная Dwarf Fortress вышла в Steam. Игру создают больше 20 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Dwarf Fortress — симулятор колонии, в котором необходимо управлять группой гномов и строить подземную крепость в процедурно генерируемом мире. Разработкой проекта последние 20 лет занимаются два брата Зак и Тарн Адамсы. Как рассказывают авторы, проект готов всего лишь на 44%.

Dwarf Fortress доступна в том числе и в России — приобрести игру можно в Steam по цене в 1100 рублей. К сожалению, симулятор не переведён на русский язык, однако многочисленные фанаты наверняка рано или поздно выпустят любительский русификатор.

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