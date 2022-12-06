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29 минут назад

В России хотят создать реестр запрещённых видеоигр

Чемпионат.com

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству создать «реестр запрещённых компьютерных» игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов. Об этом рассказал председатель комиссии, глава Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.

В России хотят создать реестр запрещенных видеоигр
Фото: BETHESDABETHESDA

Как отметил чиновник, в зарубежных компьютерных играх пропагандируется «культ насилия, жестокости», а также встречается нецензурная брань и недостоверная информация.

Считаем целесообразным предложить правительству рассмотреть возможность создания реестра запрещенных компьютерных игр по аналогии с содержанием списков экстремистских материалов. Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация.

Предложение было зафиксировано в принятом во вторник итоговом решении комиссии. Когда именно его рассмотрят, пока неизвестно.

Игры,Владимир Киселев,
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