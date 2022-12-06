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35 минут назад

NAVI представила новый состав по Dota 2

Чемпионат.com

Киберспортивная организация Natus Vincere раскрыла состав пятёрки игроков, которые будут представлять клуб в дисциплине Dota 2 в новом соревновательном сезоне.

NAVI представила новый состав по Dota 2
Фото: NATUS VINCERENATUS VINCERE

«Рождённые побеждать» сделали две замены по сравнению с составом, который в октябре не смог выйти в финальную часть The International 2022.

Вместо ушедших из команды No[o]ne и Solo коллектив пополнили два молодых игрока из Казахстана. Саппорт Malady успел провести сезон в HellRaisers, а Nicky`Cool имеет непродолжительный опыт игры за Project Armor и высокий рейтинг (топ-55 в таблице MMR).

Состав NAVI по Dota 2 на сезон 2022/23:

Алик V-Tune Воробей;

Никита Nicky'Cool Остахов;

Владислав laise Лайс;

Георгий swedenstrong Зайналабидов;

Арман Malady Оразбаев.

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