Названы победители премии PlayStation Partner Awards 2022

Известны результаты голосования жюри на церемонии PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia, проводимой Sony. В этом году главный приз получили два проекта сторонних студий азиатского региона.
Это игры с самыми высокими продажами и доходами на мировых рынках в период с октября 2021 по сентябрь 2022 года – Genshin Impact от китайской команды miHoYo и Elden Ring от японской команды FromSoftware.
Elden Ring получила ещё одну награду – в номинации «Выбор пользователей», а главный создатель и дизайнер бренда, Хидетака Миядзаки, получил благодарность.
Главный приз PlayStation Partner Awards 2022 (самый высокий доход):
PlayStation Partner Awards 2022:
Специальная премия 2022:
Премия пользователей 2022 года (результаты голосования):