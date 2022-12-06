Названы победители премии PlayStation Partner Awards 2022

Известны результаты голосования жюри на церемонии PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia, проводимой Sony. В этом году главный приз получили два проекта сторонних студий азиатского региона.

Это игры с самыми высокими продажами и доходами на мировых рынках в период с октября 2021 по сентябрь 2022 года – Genshin Impact от китайской команды miHoYo и Elden Ring от японской команды FromSoftware.