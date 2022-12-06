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34 минуты назад

Названы победители премии PlayStation Partner Awards 2022

Inc-News

Известны результаты голосования жюри на церемонии PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia, проводимой Sony. В этом году главный приз получили два проекта сторонних студий азиатского региона.

Названы победители премии PlayStation Partner Awards 2022
Фото: SteamSteam

Это игры с самыми высокими продажами и доходами на мировых рынках в период с октября 2021 по сентябрь 2022 года – Genshin Impact от китайской команды miHoYo и Elden Ring от японской команды FromSoftware.

Elden Ring получила ещё одну награду – в номинации «Выбор пользователей», а главный создатель и дизайнер бренда, Хидетака Миядзаки, получил благодарность.

Главный приз PlayStation Partner Awards 2022 (самый высокий доход):

  • Genshin Impact
  • Elden Ring

PlayStation Partner Awards 2022:

  • Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
  • Final Fantasy XIV Online
  • Mobile Suit Gundam Battle Operation 2
  • Resident Evil Village
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel

Специальная премия 2022:

  • Gran Turismo 7
  • Apex Legends

Премия пользователей 2022 года (результаты голосования):

  • Elden Ring
  • Stray
  • Earth Defense Force 6
  • Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
  • Ghostwire: Tokyo
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