В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
31 минуту назад

«Выглядит как ремейк»: вышли обзоры Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Игромания.ру

В сети появились рецензии критиков по Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, которые в основном оказались положительными — но минусы тоже отмечаются.

Вышли обзоры новой Final Fantasy
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На данный момент у проекта 79 баллов на Metacritic по 31 отзыву в версии для PS5. Издание для PC получило 84 балла, но там пока лишь 9 рецензий. На OpenCritic у игры 81 балл.

Критики хвалят переработанную визуальную составляющую проекта, который больше смахивает не на обычный ремастер, а полноценный ремейк. Кроме того, положительной оценки удостоились улучшения боевой системы и аудио.

Авторам удалось бережно перенести оригинальную историю в новый формат, поэтому проект смогут оценить как новички, так и фанаты серии. Впрочем, особенно его рекомендуют последним, поскольку игра отлично дополняет Final Fantasy VII.

Среди минусов отмечают, что улучшения коснулись не всех элементов, хотя это было бы полезно — некоторым показалось, что разработчики могли действительно превратить оригинал в настоящий ремейк.

Игра действительно стала выглядеть много лучше, но её геймплейные корни всё ещё напоминают, что проект пришёл прямиком с PSP. Это же касается и самой структуры, которая в первую очередь подходит для портативных консолей.Релиз Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion состоится 13 декабря на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC (Steam). Недавно вышел свежий трейлер проекта, а ещё в сети появились сравнения двух версий игры.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители