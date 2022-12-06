Вышли обзоры новой Final Fantasy

В сети появились рецензии критиков по Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, которые в основном оказались положительными — но минусы тоже отмечаются.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На данный момент у проекта 79 баллов на Metacritic по 31 отзыву в версии для PS5. Издание для PC получило 84 балла, но там пока лишь 9 рецензий. На OpenCritic у игры 81 балл.

Критики хвалят переработанную визуальную составляющую проекта, который больше смахивает не на обычный ремастер, а полноценный ремейк. Кроме того, положительной оценки удостоились улучшения боевой системы и аудио.

Авторам удалось бережно перенести оригинальную историю в новый формат, поэтому проект смогут оценить как новички, так и фанаты серии. Впрочем, особенно его рекомендуют последним, поскольку игра отлично дополняет Final Fantasy VII.

Среди минусов отмечают, что улучшения коснулись не всех элементов, хотя это было бы полезно — некоторым показалось, что разработчики могли действительно превратить оригинал в настоящий ремейк.