CD Projekt отключит мобильную игру по «Ведьмаку»

CD Projekt RED решила сосредоточиться на своих основных проектах, уделяя меньше времени сторонним тайтлам. Из-за этого компания приняла решение закрыть игру The Witcher: Monster Slayer в дополненной реальности.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Серверы тайтла перестанут работать 30 июня 2023 года, а сама игра пропадёт из App Store и Google Play 31 января 2023 года. CD Projekt RED также отметила, что решила немного изменить свою стратегию.

За разработку The Witcher: Monster Slayer отвечала студия Spokko. После закрытия проекта она перестанет существовать как дочерняя, а её акции пройдут переоценку.