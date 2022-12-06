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39 минут назад

CD Projekt отключит мобильную игру по «Ведьмаку»

Чемпионат.com

CD Projekt RED решила сосредоточиться на своих основных проектах, уделяя меньше времени сторонним тайтлам. Из-за этого компания приняла решение закрыть игру The Witcher: Monster Slayer в дополненной реальности.

CD Projekt отключит мобильную игру по «Ведьмаку»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Серверы тайтла перестанут работать 30 июня 2023 года, а сама игра пропадёт из App Store и Google Play 31 января 2023 года. CD Projekt RED также отметила, что решила немного изменить свою стратегию.

За разработку The Witcher: Monster Slayer отвечала студия Spokko. После закрытия проекта она перестанет существовать как дочерняя, а её акции пройдут переоценку.

The Witcher: Monster Slayer вышла в июле прошлого года и получила смешанные отзывы, однако у игры нашлось и множество фанатов, которые любят проект по сей день.

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