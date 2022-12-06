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1 час назад

Бесплатные игры PS Plus за декабрь нельзя забрать в России

Чемпионат.com

Sony обновила ежемесячную раздачу игр для подписчиков PS Plus Essential. Им стали доступны три игры: Mass Effect: Legendary Edition, Biomutant и Divine Knockout: Founder’s Edition. Судя по комментариям пользователей, через российский аккаунт забрать можно только Divine Knockout: Founder’s Edition. Некоторым не удаётся получить даже её.

Бесплатные игры PS Plus за декабрь нельзя забрать в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Mass Effect: Legendary Edition (PS4)

Это сборник ремастеров трилогии Mass Effect — все три игры со всеми сюжетными дополнениями. Mass Effect — одна из самых популярных франшиз. Действие серии разворачивается на космических просторах. Этот сборник — идеальная возможность познакомиться с франшизой.

Biomutant (PS4, PS5)

Ролевой экшен в открытом мире, в котором игрокам предстоит взять на себя роль модифицированного зверька. Для исследования доступен большой мир, а у самого зверька есть богатая прокачка навыков. Тайтл получил в основном смешанные отзывы, но у него достаточно и положительных сторон.

Divine Knockout: Founder’s Edition (PS4, PS5)

Это мультиплеерный динамичный экшен от третьего лица в мире богов и древних мифов. Разработчики делают особую ставку на сражения с учётом физики. Релиз игры состоялся сегодня — в этот же день проект сразу попал в PS Plus.

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