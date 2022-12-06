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35 минут назад

14 декабря в Hunt: Showdown стартует событие «Луна Дьявола»

Игромания.ру

Crytek опубликовала свежий трейлер Hunt: Showdown, посвящённый событию Devil's Moon («Луна Дьявола»), которое начнётся 14 декабря.

14 декабря в Hunt: Showdown стартует событие «Луна Дьявола»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сага Lunae Diaboli подходит к эпичному завершению. Игроки получат доступ к новым испытаниям, оружию и наградам, а также смогут примкнуть к одной из трёх сторон, Infernal, Lunar или Grounded, со своими преимуществами.

Принять участие в Devil's Moon можно будет до 15 февраля 2023 года. Напомним, что до этого в игре проходило событие Serpent Moon, которое завершилось 26 сентября.

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