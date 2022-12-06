В God of War: Ragnarok теперь есть фоторежим

SIE объявила о том, что с последним обновлением в God of War: Ragnarok наконец появился фоторежим. Для создания эффектных снимков доступны следующие возможности:
Напомним, что God of War: Ragnarok вышла 9 ноября на PS4 и PS5. За первую неделю игра разошлась тиражом в 5,1 млн копий — это абсолютный рекорд по продажам среди эксклюзивов PlayStation от внутренних студий.
God of War: Ragnarok получила больше всего номинаций The Game Awards 2022, включая категория «Игра года». Узнать результаты голосований можно будет уже совсем скоро, 9 декабря в 3:30 МСК.