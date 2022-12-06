В God of War: Ragnarok теперь есть фоторежим

SIE объявила о том, что с последним обновлением в God of War: Ragnarok наконец появился фоторежим. Для создания эффектных снимков доступны следующие возможности:

Фото: Скриншот Скриншот

выбор выражения лиц;

«удаление» персонажей из сцены;

настройка камеры;

настройка выдержки;

регулировка яркости и фильтров;

добавление виньетки, рамок и логотипа.

Напомним, что God of War: Ragnarok вышла 9 ноября на PS4 и PS5. За первую неделю игра разошлась тиражом в 5,1 млн копий — это абсолютный рекорд по продажам среди эксклюзивов PlayStation от внутренних студий.