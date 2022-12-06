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1 час назад

В God of War: Ragnarok теперь есть фоторежим

Игромания.ру

SIE объявила о том, что с последним обновлением в God of War: Ragnarok наконец появился фоторежим. Для создания эффектных снимков доступны следующие возможности:

В God of War: Ragnarok теперь есть фоторежим
Фото: СкриншотСкриншот
  • выбор выражения лиц;
  • «удаление» персонажей из сцены;
  • настройка камеры;
  • настройка выдержки;
  • регулировка яркости и фильтров;
  • добавление виньетки, рамок и логотипа.

Напомним, что God of War: Ragnarok вышла 9 ноября на PS4 и PS5. За первую неделю игра разошлась тиражом в 5,1 млн копий — это абсолютный рекорд по продажам среди эксклюзивов PlayStation от внутренних студий.

God of War: Ragnarok получила больше всего номинаций The Game Awards 2022, включая категория «Игра года». Узнать результаты голосований можно будет уже совсем скоро, 9 декабря в 3:30 МСК.

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