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35 минут назад

EA показала первые 18 минут ремейка Dead Space

Чемпионат.comиещё 1

Electronic Arts опубликовала первые 18 минут геймплея ремейка Dead Space. Разработчики показали, как выглядит обновленное прибытие команды инженеров на «Ишимуру» — корабль класса «планетарный потрошитель». Главным изменением во вступлении стала речь главного героя Айзека Кларка — в оригинале он хранил молчание на протяжении всей игры.

EA показала первые 18 минут ремейка Dead Space
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

События ремейка Dead Space полностью повторят сюжет игры 2008 года и переработает многие элементы. Так, «Ишимура» станет полноценным открытым миром, а не просто набором локаций. Кроме того, в местах с нулевой гравитацией полностью изменили управление — у игрока теперь полный контроль над персонажем.

Ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января на ПК, Xbox Series и PS5. В новинке не будет русского языка.

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