В Steam «слили» дату выхода Star Wars Jedi: Survivor

Судя по всему, Star Wars Jedi: Survivor поступит в продажу уже 16 марта 2023 года. Точная дата выхода экшена появилась в Steam всего за несколько дней до церемонии The Game Awards, на которой предположительно должны были поделиться подробностями проекта.

Фото: EA EA

Видимо, точная дата релиза появилась в магазине раньше времени, ведь EA не объявляла её официально. Полноценная презентация всё ещё ожидается 9 декабря на The Game Awards 2022. Игроков наверняка ожидает геймплейный трейлер сиквела.