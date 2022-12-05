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50 минут назад

В Steam «слили» дату выхода Star Wars Jedi: Survivor

Чемпионат.comиещё 4

Судя по всему, Star Wars Jedi: Survivor поступит в продажу уже 16 марта 2023 года. Точная дата выхода экшена появилась в Steam всего за несколько дней до церемонии The Game Awards, на которой предположительно должны были поделиться подробностями проекта.

В Steam «слили» дату выхода Star Wars Jedi: Survivor
Фото: EAEA

Видимо, точная дата релиза появилась в магазине раньше времени, ведь EA не объявляла её официально. Полноценная презентация всё ещё ожидается 9 декабря на The Game Awards 2022. Игроков наверняка ожидает геймплейный трейлер сиквела.

Star Wars Jedi: Survivor продолжит историю джедая-падавана Кэла Кестиса из Fallen Order. События развернутся через пять лет после событий оригинала, а какие-то конкретные подробности всё ещё держатся в секрете. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

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