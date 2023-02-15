Как изменить персонажа Симс после создания

Бывает такое, что, после создания персонажа в The Sims 4, вам хочется слегка изменить его внешность — но игра не дает такой возможности. Изменять сима придется при помощи консоли, и сейчас мы расскажем, как это сделать.
Фото: EAEA
Откройте The Sims 4.
Загрузите последнее сохранение.
Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Shift + C.
На экране появится командная строка консоли.
Введите команду testingcheats true и нажмите Enter. Если вы все сделали правильно, строка консоли покажет уведомление Cheats are enabled.
Затем введите в консоль cas.fulleditmode и нажмите Enter.
После этого зажмите клавишу Shift и кликните на сима, чью внешность вы хотите изменить, левой клавишей мыши.
Выберите опцию «Изменить в СП», чтобы перейти в редактор персонажа.