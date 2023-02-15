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1 час назад

Как изменить персонажа Симс после создания

Мария Иванова

Бывает такое, что, после создания персонажа в The Sims 4, вам хочется слегка изменить его внешность — но игра не дает такой возможности. Изменять сима придется при помощи консоли, и сейчас мы расскажем, как это сделать.

Как изменить персонажа Симс после создания
Фото: EAEA
  • Откройте The Sims 4.
  • Загрузите последнее сохранение.
  • Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Shift + C.
  • На экране появится командная строка консоли.
  • Введите команду testingcheats true и нажмите Enter. Если вы все сделали правильно, строка консоли покажет уведомление Cheats are enabled.
  • Затем введите в консоль cas.fulleditmode и нажмите Enter.
  • После этого зажмите клавишу Shift и кликните на сима, чью внешность вы хотите изменить, левой клавишей мыши.
  • Выберите опцию «Изменить в СП», чтобы перейти в редактор персонажа.
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