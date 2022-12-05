«Гвинт» перестанут поддерживать после 2023 года

Авторы «Гвинта» из CD Projekt RED выпустили видео, посвящённое будущей поддержке карточной игры. Они показали дорожную карту контента на 2023 год и заявили, что после следующего года для игры перестанут выпускать обновления.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

После 2023 года «Гвинт» перестанут поддерживать вообще. Разработчики даже не будут заниматься балансными правками, поскольку хотят, чтобы этим занимались сами игроки с помощью особого инструментария. О нём расскажут позже.

В следующем году в «Гвинте» появится более 70 новых карт и множество другого контента. С чем связано решение о прекращении поддержки карточной игры, неизвестно.