На The Game Awards 2022 будет меньше громких анонсов

Каждый год на The Game Awards издатели анонсируют новые игры, демонстрируя трейлеры и игровой процесс. Организатор шоу Джефф Кили заявил, что на грядущем мероприятии покажут меньше больших проектов, если сравнивать с прошлыми ивентами. Но он заверил, что громкие премьеры этого года стоят внимания каждого геймера.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

У нас есть несколько игр, которые я мечтаю показать уже несколько лет, и в этом году это случится. Мы довольны тем, каким получится шоу в этом году.

По словам Кили, в этом году на The Game Awards будут демонстрировать больше геймплея. Джеффа и его коллег немного пожурили за обилие CGI-трейлеров на прошлогоднем шоу, и организаторы приняли эту критику. 8 декабря на ивенте покажут новый контент для 30-40 вышедших тайтлов и анонсируют несколько свежих проектов.