Команда 2DROTS второй раз подряд выиграла Медийную футбольную лигу

Команда 2DROTS стала победительницей второго сезона российской Медийной футбольной лиги.

Фото: twodrots.team/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) twodrots.team/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В финале, прошедшем 3 декабря на стадионе академии ФК «Краснодар», она одержала победу над «Родина Медиа». После основного времени счет был равный — 1:1. В составе 2DROTS на 38-й минуте отличился Владислав Семенов, а в «Родине Медиа» на 59-й минуте — Кирилл Бирюков.

Судьба чемпионского титула решилась в серии послематчевых буллитов, которую выиграли футболисты 2DROTS (3:1), второй раз подряд ставшие лучшей командой Медиалиги.

Напомним, что в этом году Российский футбольный союз (РФС) впервые допустил клубы из Медиалиги для участия в Кубке России. «Амкал» получил путевку как действующий победитель Московского кубка селебрити, а 2DROTS – как лучшая команда Медиалиги.

2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

Ранее бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию не имеет смысла.