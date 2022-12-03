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32 минуты назад

Команда 2DROTS второй раз подряд выиграла Медийную футбольную лигу

Газета.Ruиещё 2

Команда 2DROTS стала победительницей второго сезона российской Медийной футбольной лиги.

Команда 2DROTS второй раз подряд выиграла Медийную футбольную лигу
Фото: twodrots.team/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)twodrots.team/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В финале, прошедшем 3 декабря на стадионе академии ФК «Краснодар», она одержала победу над «Родина Медиа». После основного времени счет был равный — 1:1. В составе 2DROTS на 38-й минуте отличился Владислав Семенов, а в «Родине Медиа» на 59-й минуте — Кирилл Бирюков.

Судьба чемпионского титула решилась в серии послематчевых буллитов, которую выиграли футболисты 2DROTS (3:1), второй раз подряд ставшие лучшей командой Медиалиги.

Напомним, что в этом году Российский футбольный союз (РФС) впервые допустил клубы из Медиалиги для участия в Кубке России. «Амкал» получил путевку как действующий победитель Московского кубка селебрити, а 2DROTS – как лучшая команда Медиалиги.

2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

Ранее бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию не имеет смысла.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

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