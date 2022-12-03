Создатели Victoria 3 объяснили силу коммунистической экономики

Месяц назад Paradox Interactive выпустила стратегию Victoria 3. И за это время игроки испытали самые разные стратегии победы и пришли к единодушному выводу: коммунисты всегда правы. Правильно реализованная коммунистическая экономика делает их государство доминирующим, а уровень жизни низших и средних классов — таким же или выше, чем у аристократов других наций.Геймдизайнер Victoria 3 Микаэль Андерссон пояснил изданию PC Gamer, почему так происходит в игре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Не секрет, что Victoria 3 во многом является Симулятором Исторического Материализма. То, как вы формируете и организуете свою экономику, влияет на условия жизни людей, участвующих в ней. Они, в свою очередь, формируют политическую мысль в стране и влияют на её развитие в определенных направлениях.

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Если вы делаете упор на прибыль класса капиталистов, импортируя дешевое сырье из иностранных колоний, частные инвестиции будут сильными, что позволит развить производство. Это также даёт возможность промышленникам гарантировать эти прибыли и их положение в обществе, влияя на либеральный настрой законов страны.

Но если вы сосредоточите свою экономику на внутреннем производстве на высокопроизводительных, технологически продвинутых фабриках, и экспорте основных потребительских товаров, ваши низшие классы будут процветать, обретать силу и отстаивать свои права на демократию, прожиточный минимум и гуманитарную политику.

Команда Victoria 3

Сильный рабочий класс в рамках этой модели гарантирует заработную плату всех, кто занят в ключевых отраслях промышленности. А в союзе с некоторыми либеральными реформами общество в Victoria 3 становится не только стабильным, но и экономически сильным, в отличие от систем, в которых землевладельцы, капиталисты и мелкая буржуазия препятствуют модернизирующим реформам.

Со временем рабочий класс начинает владеть фабриками и фермами, и это позволяет распределять прибыли на более насущные и практические цели. Это, в свою очередь, даёт большую стабильность отраслей, снижение потребностей в социальных выплатах, увеличение налоговых поступлений и прочие бонусы.