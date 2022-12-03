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36 минут назад

Журналисты рассекретили новую информацию о Diablo 4

Газета.Ru

На шоу The Game Awards 2022 будет секция, посвященная Diablo 4, на которой компания Blizzard раскроет дату релиза долгожданного проекта. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Журналисты рассекретили новую информацию о Diablo 4
Фото: Blizzard EntertainmentBlizzard Entertainment

По данным Insider Gaming, недавно более 100 журналистов посетили закрытое мероприятие Blizzard, на котором прессе дали поиграть в предрелизную версию Diablo 4. Отмечается, что на закрытой встрече продюсер игры Род Фергюсон настоятельно попросил журналистов не пропускать The Game Awards 2022, поскольку на шоу будет сделано несколько важных объявлений, посвященных Diablo 4.

В Insider Gaming уверены, что этими анонсами станут объявление даты релиза игры, а также открытие предзаказа Diablo 4. Журналисты считают, что ранние слухи подтвердятся и выход игры выпадет на апрель 2023 года.

Insider Gaming также утверждает, что новая волна новостей о Diablo 4 начнется за день до The Game Awards 2022 – 7 декабря. Именно на этот день назначена отмена эмбарго на публикацию материалов, подготовленных журналистами на основе закрытого мероприятия Blizzard.

Ранее "Газета.Ru" писала об утечке 40-минутного видеоролика с кадрами из Diablo 4.

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