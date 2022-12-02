Genshin Impact стала игрой года среди пользователей «ВКонтакте»

«ВКонтакте» подвела итоги года и назвала самые популярные проекты среди пользователей сети. Так, игрой года с большим перевесом стала Genshin Impact. В тройку также вошли Elden Ring и God of War.
Также были определены лучшие фильмы. Возглавила этот топ лента «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Следом разместилась картина «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Замкнул тройку фильм «Анчартед: На картах не значится» по мотивам серии видеоигр Uncharted, в котором Нейтана Дрейка сыграл Том Холланд.
Кроме того, названы и лучшие сериалы. Первое место занял мультсериал «Маша и Медведь». Второе — у эпизодов «Рика и Морти». Последним в топ-3 стал не так давно вышедший «Дом Дракона». Ниже размещены все тройки лидеров по номинациям.