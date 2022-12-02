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13 минут назад

В гоночной игре Need For Speed: Unbound добавили cлед от шин в цветах флага Украины

Газета.Ru

В новых аркадных гонках Need For Speed: Unbound от издательства EA и студии Criterion Games можно разблокировать сине-желтый дорожный след от шин. Как сообщает Telegram-канал Cyberslovo, необычный эффект для автомобилей в игре получил название Heroyam Slava.

В новой Need For Speed появился сине-желтый след от шин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Графический элемент выполнен в сине-желтой цветовой гамме флага Украины. Согласно условиям, в игре дорожный след будет наградой при разблокировке трех гаражей, где можно будет хранить выигранные и купленные в игре автомобили.

В начале октября был опубликован первый трейлер Need for Speed: Unbound. Новая игра отличается от предыдущих гоночных проектов «мультяшным» визуальным дизайном, сочетающим стрит-арт и реалистичную графику.

При этом улицы и автомобили будут выполнены в реалистичном формате. Местом действия выступает вымышленный город Лейкшор. NFS: Unbound вышла 2 декабря на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК.

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