В новой Need For Speed появился сине-желтый след от шин

В новых аркадных гонках Need For Speed: Unbound от издательства EA и студии Criterion Games можно разблокировать сине-желтый дорожный след от шин. Как сообщает Telegram-канал Cyberslovo, необычный эффект для автомобилей в игре получил название Heroyam Slava.

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Графический элемент выполнен в сине-желтой цветовой гамме флага Украины. Согласно условиям, в игре дорожный след будет наградой при разблокировке трех гаражей, где можно будет хранить выигранные и купленные в игре автомобили.

В начале октября был опубликован первый трейлер Need for Speed: Unbound. Новая игра отличается от предыдущих гоночных проектов «мультяшным» визуальным дизайном, сочетающим стрит-арт и реалистичную графику.