Чемпион TI 2013 вернулся в Alliance: клуб представил новый ростер по Dota 2

Шведский киберспортивный клуб The Alliance представил состав по Dota 2 на сезон 2022/23.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Команду в четвёртый раз в карьере будет представлять Густав s4 Магнуссон — в 2013 он привёл «альянс» к победе на The International, а затем возвращался в неё перед сезоном 2015/16 и 2022/21.

Вместе с ним ростер Alliance пополнили ещё два игрока goonsquad — керри aQua и саппорт пятой позиции Handsken. Два оставшихся места заняли киберспортмены из Юго-Восточной Азии, на счету которых пока нет громких успехов.

Состав Alliance по Dota 2 на сезон 2022/23:

Чарли Charlie Арат;

Ки CHYuan Чуань Энг;

Густав s4 Магнуссон;

Ремус Ponlo Го Чжи Сиань;

Симон Handsken Хааг.