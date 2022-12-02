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40 минут назад

Чемпион The International 2013 вернулся в Alliance: клуб представил новый ростер по Dota 2

Чемпионат.com

Шведский киберспортивный клуб The Alliance представил состав по Dota 2 на сезон 2022/23.

Чемпион TI 2013 вернулся в Alliance: клуб представил новый ростер по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Команду в четвёртый раз в карьере будет представлять Густав s4 Магнуссон — в 2013 он привёл «альянс» к победе на The International, а затем возвращался в неё перед сезоном 2015/16 и 2022/21.

Вместе с ним ростер Alliance пополнили ещё два игрока goonsquad — керри aQua и саппорт пятой позиции Handsken. Два оставшихся места заняли киберспортмены из Юго-Восточной Азии, на счету которых пока нет громких успехов.

Состав Alliance по Dota 2 на сезон 2022/23:

  • Чарли Charlie Арат;
  • Ки CHYuan Чуань Энг;
  • Густав s4 Магнуссон;
  • Ремус Ponlo Го Чжи Сиань;
  • Симон Handsken Хааг.

Команда будет выступать во втором дивизионе европейской лиги Dota Pro CIrcuit — туда The Alliance опустилась, потерпев семь поражений в семи матчах DPC WEU Division 1.

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