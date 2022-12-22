Пять отличных игр для слабых компьютеров

Годы идут, системные требования новых игр постоянно растут — и владельцы устаревших компьютеров пропускают важные игры, в надежде наверстать упущенное позднее. Но, на самом деле, невелика беда: среди старых проектов найдется немало выдающихся вещей, которые обладают крайне демократичными требованиями к железу. Мы вспомнили пять из них.

Фото: Bethesda Softworks Bethesda Softworks

Disco Elysium

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Disco Elysium — одна из самых высоко оцененных игр поколения, но, по современным меркам, она запустится практически на чем угодно. Отчасти из-за того, что шедевр студии ZA/UM больше похож на отличную интерактивную книгу, где во время диалогов периодически нужно бросать виртуальный кубик. Кроме того, не так давно проект получил переиздание The Final Cut, в котором появился полный (и весьма качественный) перевод на русский язык.

ZA/UM

Hotline Miami

Дилогия Hotline Miami также совсем не требовательна к системе: обе части игры собраны на старом движке Game Maker, который не нагрузит маломощный компьютер сверх меры. Наверное, никому уже не нужно рассказывать, что из себя представляет серия и почему она считается культовой — если вы играли, то и так наверняка перепроходите обе части хотя бы раз в год. Если нет, но вы любите высокоскоростные, сложные экшены, то сделайте себе одолжение и поиграйте как можно скорее.

Devolver Digital

Stardew Valley

Minecraft, несмотря на свою графику, нормально работает далеко не на каждом компьютере, особенно при наличии пользовательских модов. Но если вам позарез нужен какой-нибудь увлекательный, расслабляющий таймкиллер, то Stardew Valley можно поставить хоть на тостер. Сотни часов контента, множество всяческих активностей и занятий, милые пиксельные грядки, зверушки и городок, полный обаятельных персонажей — все, что нужно для идиллии.

ConcernedApe

Fallout: New Vegas

Если рассуждать технически, то любая из ранних частей Fallout без проблем пойдет на современных, пускай и маломощных, компьютерах — но мы все-таки порекомендуем именно New Vegas. Она вышла целых 12 лет назад, но за это время так и осталась непревзойденной: ни следующие Fallout, ни какие-либо другие RPG не смогли предложить настолько же богатого мира, интересного сюжета и проработанных персонажей.

Bethesda Softworks

Valorant

Поклонникам многопользовательских шутеров, которые вынуждены играть на слабых машинах, приходится несладко: просадки производительности могут подвести в самый неподходящий момент, и стабильность fps действительно важна для эффективной игры. Valorant привлекательна тем, что она изначально оптимизировалась под низкие системные требования. Конечно, ради этого разработчикам пришлось пожертвовать физикой и кое-какими графическими эффектами, но соревновательные матчи ни капли от этого не пострадали.