Пять отличных игр для слабых компьютеров

Годы идут, системные требования новых игр постоянно растут — и владельцы устаревших компьютеров пропускают важные игры, в надежде наверстать упущенное позднее. Но, на самом деле, невелика беда: среди старых проектов найдется немало выдающихся вещей, которые обладают крайне демократичными требованиями к железу. Мы вспомнили пять из них.
Disco Elysium — одна из самых высоко оцененных игр поколения, но, по современным меркам, она запустится практически на чем угодно. Отчасти из-за того, что шедевр студии ZA/UM больше похож на отличную интерактивную книгу, где во время диалогов периодически нужно бросать виртуальный кубик. Кроме того, не так давно проект получил переиздание The Final Cut, в котором появился полный (и весьма качественный) перевод на русский язык.
Дилогия Hotline Miami также совсем не требовательна к системе: обе части игры собраны на старом движке Game Maker, который не нагрузит маломощный компьютер сверх меры. Наверное, никому уже не нужно рассказывать, что из себя представляет серия и почему она считается культовой — если вы играли, то и так наверняка перепроходите обе части хотя бы раз в год. Если нет, но вы любите высокоскоростные, сложные экшены, то сделайте себе одолжение и поиграйте как можно скорее.
Minecraft, несмотря на свою графику, нормально работает далеко не на каждом компьютере, особенно при наличии пользовательских модов. Но если вам позарез нужен какой-нибудь увлекательный, расслабляющий таймкиллер, то Stardew Valley можно поставить хоть на тостер. Сотни часов контента, множество всяческих активностей и занятий, милые пиксельные грядки, зверушки и городок, полный обаятельных персонажей — все, что нужно для идиллии.
Если рассуждать технически, то любая из ранних частей Fallout без проблем пойдет на современных, пускай и маломощных, компьютерах — но мы все-таки порекомендуем именно New Vegas. Она вышла целых 12 лет назад, но за это время так и осталась непревзойденной: ни следующие Fallout, ни какие-либо другие RPG не смогли предложить настолько же богатого мира, интересного сюжета и проработанных персонажей.
Поклонникам многопользовательских шутеров, которые вынуждены играть на слабых машинах, приходится несладко: просадки производительности могут подвести в самый неподходящий момент, и стабильность fps действительно важна для эффективной игры. Valorant привлекательна тем, что она изначально оптимизировалась под низкие системные требования. Конечно, ради этого разработчикам пришлось пожертвовать физикой и кое-какими графическими эффектами, но соревновательные матчи ни капли от этого не пострадали.