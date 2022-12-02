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23 минуты назад

Team Secret объявила имя нового мидера состава по Dota 2

Чемпионат.com

Европейский киберспортивный клуб назвал имя нового игрока второй позиции, который заменит в составе по Dota 2 ушедшего Михала Nisha Янковски.

Team Secret объявила имя нового мидера состава по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Им стал 22-летний мидер из Чехии Мирослав BOOM Бицан, в минувшем сезоне выступавший за Gaimin Gladiators. Главным достижением игрока стала победа в одном из сезонов западноевропейской онлайн-лиги Dota Pro Circuit.

Таким образом, стал известен окончательный ростер Team Secret на следующий год. После выхода в финал The International 2022 команда сделала лишь одну замену, при этом четыре игрока и главный тренер продолжат выступления вместе.

Состав Team Secret по Dota 2 на сезон 2022/23:
  • Ремко Crystallis Аретс;
  • Мирослав BOOM Бицан;
  • Роман Resolut1on Фоминок;
  • Бакыт Zayac Эмилжанов;
  • Клемент Puppey Иванов.
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