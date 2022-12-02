Раскрыты самые популярные видеокарты в Steam за ноябрь 2022 года

Время пребывания GeForce GTX 1060 на вершине самых популярных видеокарт в Steam прошло. Ее обогнал другой видеоадаптер от NVIDIA — GeForce GTX 1650.

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GTX 1060 оставалась самой популярной видеокартой в Steam на протяжении нескольких месяцев, но впервые уступила трон. Доля пользователей Steam с GTX 1650 составляет 6,27%. У GTX 1060 — 5,77%. Это на два процента ниже, чем в октябре этого же года.

NVIDIA прекращает производство GTX 1660 и GTX 1660 Super почти через четыре года после их выпуска. Таким образом, GTX 1650 остается одной из последних графических карт GTX 16-й серии, находящихся в производстве на данный момент.

Помимо нее, в продаже можно встретить и три других бюджетных видеокарты от NVIDIA — GeForce RTX 2060, RTX 3050 или RTX 3060.

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