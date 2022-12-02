В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
12 минут назад

Раскрыты самые популярные видеокарты в Steam за ноябрь 2022 года

Cq.ruиещё 1

Время пребывания GeForce GTX 1060 на вершине самых популярных видеокарт в Steam прошло. Ее обогнал другой видеоадаптер от NVIDIA — GeForce GTX 1650.

Раскрыты самые популярные видеокарты в Steam за ноябрь 2022 года
Фото: Cq.ruCq.ru

GTX 1060 оставалась самой популярной видеокартой в Steam на протяжении нескольких месяцев, но впервые уступила трон. Доля пользователей Steam с GTX 1650 составляет 6,27%. У GTX 1060 — 5,77%. Это на два процента ниже, чем в октябре этого же года.

NVIDIA прекращает производство GTX 1660 и GTX 1660 Super почти через четыре года после их выпуска. Таким образом, GTX 1650 остается одной из последних графических карт GTX 16-й серии, находящихся в производстве на данный момент.

Помимо нее, в продаже можно встретить и три других бюджетных видеокарты от NVIDIA — GeForce RTX 2060, RTX 3050 или RTX 3060.

Самые популярные видеокарты в Steam за ноябрь 2022

  1. NVIDIA GeForce GTX 1650
  2. NVIDIA GeForce GTX 1060
  3. NVIDIA GeForce RTX 2060
  4. NVIDIA GeForce RTX 3060
  5. Laptop NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  6. NVIDIA GeForce RTX 3060
  7. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
  8. NVIDIA GeForce RTX 3070
  9. NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
  10. NVIDIA GeForce GTX 1050
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители