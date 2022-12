Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Сегодня тысячи игроков ринулись загружать главные релизы декабря: Marvel’s Midnight Suns и The Callisto Protocol. Однако далеко не все смогли (или захотели) приобрести их — некоторые дожидаются скидок, пока другие ждут отзывов от знакомых. Если вы входите в одну из этих категорий, то можете пока отвлечься на бесплатные игры этой недели.

All in! Games

Помимо этого, в Epic Games Store также можно бесплатно добавить в библиотеку RPG in a Box. Правда, это не вовсе не игра, а программа для создания игр — если точнее, ролевых игр. RPG in a Box предлагает все необходимые инструменты для того, чтобы собрать собственный проект: от воксельного редактора объектов до редактора карт, визуального языка скриптов и генератора звуковых эффектов. RPG in a Box бесплатна до 8 декабря.