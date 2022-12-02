Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Сегодня тысячи игроков ринулись загружать главные релизы декабря: Marvel’s Midnight Suns и The Callisto Protocol. Однако далеко не все смогли (или захотели) приобрести их — некоторые дожидаются скидок, пока другие ждут отзывов от знакомых. Если вы входите в одну из этих категорий, то можете пока отвлечься на бесплатные игры этой недели.

Фото: Omeda Studios Omeda Studios

Видео дня

Epic Games Store на этой неделе бесплатно раздает две игры, и первая из них — Fort Triumph. Это пошаговая тактика в мире комедийного фэнтези, вдохновленная серией XCOM. Но вместо команды по борьбе против инопланетного вторжения игроку предстоит контролировать отряд странствующих приключенцев. Fort Triumph можно забрать до 8 декабря.

All in! Games

Помимо этого, в Epic Games Store также можно бесплатно добавить в библиотеку RPG in a Box. Правда, это не вовсе не игра, а программа для создания игр — если точнее, ролевых игр. RPG in a Box предлагает все необходимые инструменты для того, чтобы собрать собственный проект: от воксельного редактора объектов до редактора карт, визуального языка скриптов и генератора звуковых эффектов. RPG in a Box бесплатна до 8 декабря.

Justin Arnold

На itch.io стала бесплатной Elevator: сюрреалистическая головоломка в духе The Stanley Parable и Portal, где игроку предстоит пройти через таинственный офисный комплекс, чтобы добраться до собеседования на верхнем этаже. Проект совсем небольшой и весьма короткий, зато он точно знает, чем хочет быть, и по уровню исполнения совершенно непохож на студенческую работу.

UpDown Games

Morendo — черно-белое point-and-click приключение о падении талантливого гитариста, который оказался втянут в закулисные интриги шоу-бизнеса. Игра была разработана всего за двое суток в рамках гейм-джема, однако, несмотря на спешку разработчиков, рассказывает вполне интересную историю, украшенную живой гитарной музыкой.

Donausaurus

Монохромный, будто бы вырезанный из бумаги платформер о путешествии куклы из театра теней в поисках упавшей звезды. Light & Shadow метафорически обыгрывает тревожность, депрессию и редкие проблески света в сером мире, ради которых стоит идти дальше. Если вы любите меланхолию и простые, но занятные платформеры — не проходите мимо.

Flawed Designs

Наконец, в ранний доступ Steam вышла Predecessor: гибрид MOBA и шутера от третьего лица, где две команды по пять игроков наперегонки выполняют различные цели — от сбора золота и убийства миньонов до сноса башен и охоты на вражеских героев. Проект напоминает закрытую Paragon от Epic Games, поэтому если вы хотели найти нечто похожее, то вот ваш шанс.