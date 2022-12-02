На The Game Awards покажут новый проект Epic Games и 505 Games

Epic Games и 505 Games готовятся представить свой новый проект на The Game Awards, которая пройдёт 8 декабря.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Издатели опубликовали в Twitter видеопослание Джеффу Кили, в котором появляется голливудский актёр Майкл Мэдсен («Бешеные псы», «Убить Билла»). Мэдсен, «главный фанат Кили», передаёт тому через ресепшен якобы утерянный кошелёк.

В кошельке находится QR-код, который ведёт на сайт под названием Visit Rockay City («Посетите Рокэй-сити»). Там же можно увидеть подтверждение грядущей презентации на The Game Awards.

Напомним также, что многие ожидают на The Game Awards новости о проектах Kojima Productions — после того, как Хидео Кодзима запостил очередной загадочный тизер. Всего на церемонии должны показать более 50 игр.