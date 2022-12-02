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1 час назад

На The Game Awards покажут новый проект Epic Games и 505 Games

Игромания.ру

Epic Games и 505 Games готовятся представить свой новый проект на The Game Awards, которая пройдёт 8 декабря.

На The Game Awards покажут новый проект Epic Games и 505 Games
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Издатели опубликовали в Twitter видеопослание Джеффу Кили, в котором появляется голливудский актёр Майкл Мэдсен («Бешеные псы», «Убить Билла»). Мэдсен, «главный фанат Кили», передаёт тому через ресепшен якобы утерянный кошелёк.

В кошельке находится QR-код, который ведёт на сайт под названием Visit Rockay City («Посетите Рокэй-сити»). Там же можно увидеть подтверждение грядущей презентации на The Game Awards.

Напомним также, что многие ожидают на The Game Awards новости о проектах Kojima Productions — после того, как Хидео Кодзима запостил очередной загадочный тизер. Всего на церемонии должны показать более 50 игр.

Кстати, сегодня стартовал второй этап голосования в рамках The Game Awards за проекты в номинации «Выбор игроков». А со списком всех номинантов на получение премий можно ознакомиться здесь.

Игры,Хидео Кодзима,Майкл Мэдсен,
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