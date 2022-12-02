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31 минуту назад

DICE «продлила» Battlefield 2042 на пятый сезон

Игромания.руиещё 1

DICE сообщила о том, что Battlefield 2042 получит пятый сезон. Ранее предполагалось, что всё закончится на четвёртом сезоне.

Battlefield 2042 получит пятый сезон
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики пока не стали раскрывать подробности контентного наполнения пятого сезона, но отметили, что в нём точно появятся новая карта, оборудование и боевой пропуск. А вот новых оперативников добавлять в этот раз не будут.

На прошлой неделе в Battlefield 2042 стартовал третий сезон под названием «Эскалация» cо свежей картой, оперативником, различными пушками и другими новинками. В декабре этого года ожидается релиз обновления 3.1 с переработанной картой Manifest. А в начале следующего года выйдет обновление 3.2, которое вернёт в игру классовую систему и добавит обновлённую карту Breakaway.

Что касается четвёртого сезона, то он должен выйти в начале 2023 года. Известно, что с его релизом в игре появятся специалист-разведчик, новый боевой пропуск, оборудование и многое другое. Также ожидается переработанная карта Discarded. В каком сезоне выйдет обновлённая Hourglass —расскажут позже.

Напомним, что недавно Battlefield 2042 вошла в подписки Xbox Game Pass и EA Play, а в декабре она станет временно бесплатной на PC, Xbox и PlayStation.

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