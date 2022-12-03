В «Яндексе» рассказали об увлечении россиян браузерными играми

Компания «Яндекс» изучила поисковые запросы россиян касательно браузерных игр, отметив, что число игроков в браузерные игры со временем только растёт. При этом чаще всего браузерными играми среди городов-миллионников интересуются в Омске, Челябинске и Перми.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом пользователи до 24 лет чаще остальных играют в проекты для компании. Среди их запросов: «на двоих», «io» и «Монополия».

Пользователи постарше ищут игры «для детей», «машинки» и «развивающие», а также проекты из своего детства, делая запросы вроде «симулятор денди» или «игры сега онлайн», и настольные игры.