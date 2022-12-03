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21 минуту назад

В «Яндекс» рассказали об увлечении россиян браузерными играми

Игромания.руиещё 4

Компания «Яндекс» изучила поисковые запросы россиян касательно браузерных игр, отметив, что число игроков в браузерные игры со временем только растёт. При этом чаще всего браузерными играми среди городов-миллионников интересуются в Омске, Челябинске и Перми.

В «Яндексе» рассказали об увлечении россиян браузерными играми
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом пользователи до 24 лет чаще остальных играют в проекты для компании. Среди их запросов: «на двоих», «io» и «Монополия».

Пользователи постарше ищут игры «для детей», «машинки» и «развивающие», а также проекты из своего детства, делая запросы вроде «симулятор денди» или «игры сега онлайн», и настольные игры.

К слову о настольных играх: оказалось, что маджонг чаще всего ищут в Москве и Санкт-Петербурге, шахматы и шашки — в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде, а нарды — на юге России и в Москве.

Игры,Яндекс,
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