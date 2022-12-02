Кодзима показал тизер с загадочными логотипами

Хидео Кодзима опубликовал в своём Twitter тизер с несколькими логотипами и подписью: «Начни новое путешествие» (Start a new journey).

Отметим, что часть логотипов Кодзима показывал ранее: второй появлялся на изображениях с актрисами Эль Фаннинг и Сиори Куцуны, а третий можно было увидеть на постере с загадочным сообщением How come? («Как так случилось?»).

Первый логотип, напоминающий компас, сопровождается подписью Automated Public Assistance Company («Автоматизированная компания социальной помощи»).

Игромания.ру

Многие пользователи успели предположить, что Кодзима тизерит продолжение Death Stranding, разработку которой подтвердил Норман Ридус. При этом известно, что легендарный геймдизайнер также работает над хоррором Overdose с Маргарет Куэлли для Microsoft — в этом месяце в сеть утёк геймплей проекта и его скриншоты.