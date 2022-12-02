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20 минут назад

«Начни новое путешествие»: Хидео Кодзима показал тизер с загадочными логотипами

Игромания.руиещё 2

Хидео Кодзима опубликовал в своём Twitter тизер с несколькими логотипами и подписью: «Начни новое путешествие» (Start a new journey).

Кодзима показал тизер с загадочными логотипами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отметим, что часть логотипов Кодзима показывал ранее: второй появлялся на изображениях с актрисами Эль Фаннинг и Сиори Куцуны, а третий можно было увидеть на постере с загадочным сообщением How come? («Как так случилось?»).

Первый логотип, напоминающий компас, сопровождается подписью Automated Public Assistance Company («Автоматизированная компания социальной помощи»).

Игромания.ру

Многие пользователи успели предположить, что Кодзима тизерит продолжение Death Stranding, разработку которой подтвердил Норман Ридус. При этом известно, что легендарный геймдизайнер также работает над хоррором Overdose с Маргарет Куэлли для Microsoft — в этом месяце в сеть утёк геймплей проекта и его скриншоты.

Примечательно также, что на сегодняшний тизер Кодзимы отреагировал и Джефф Кили. Есть возможность, что официальные новости о проектах Kojima Productions мы сможем узнать на грядущей церемонии The Game Awards, которая пройдёт 8 декабря.

Игры,Маргарет Куэлли,Хидео Кодзима,Microsoft,
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