Во что поиграть в декабре: календарь лучших игр месяца

Под конец 2022 года выйдет не так уж и много заметных игр, но те, зато практически каждая из них — крайне ожидаемый долгострой. Рассказываем, во что стоит поиграть в декабре.

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The Callisto Protocol — 2 декабря

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Создатель Dead Space Глен Скофилд и его Striking Distance Studios вот-вот выпустят свой дебютный проект — космический хоррор The Callisto Protocol. События игры развернутся в тюрьме на луне Юпитера, где произошла вспышка таинственной инфекции, превратившей всех заключенных и стражников в жутких монстров. Не нужно быть экспертом, чтобы заметить, что игра сильно похожа на Dead Space, и это неспроста: вмешательство Electronic Arts в творческий процесс некогда погубило третью часть серии — и Скофилд решил исправить эту историческую несправедливость.

KRAFTON

Marvel’s Midnight Suns — 2 декабря

Первый за долгое время проект разработчиков XCOM также будет пошаговой тактикой, но на этот раз — карточной. Marvel’s Midnight Suns адаптирует события одноименного комикса, где команда супергероев Marvel (известных и не очень) противостоит вторжению демонов в мир людей. Игрок сможет собрать команду из Железного человека, Росомахи, Алой ведьмы, Призрачного гонщика, Человека-паука и других легендарных персонажей, чтобы противостоять силам «Гидры» и демоническим полчища в динамичных пошаговых сражениях, где каждый элемент тактики завязан на розыгрыш карт.

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Dwarf Fortress — 6 декабря

Спустя много лет ожидания, в Steam наконец выйдет Dwarf Fortress — культовый менеджмент-сим и генератор феерических историй, рассказывающий о приключениях дворфов-колонизаторов. Dwarf Fortress уже долгое время пользуется репутацией одной из самых недружелюбных компьютерных игр современности, но Steam-версия проекта сделает его более привлекательным для новичков благодаря полноценной спрайтовой графике, которая заменит примитивные ASCII-символы.

Kitfox Games

Choo-Choo Charles — 9 декабря

YouTube-блогер и инди-разработчик под ником Two Star захотел проверить, сможет ли он в одиночку создать полноценную игру в открытом мире — и результатом его эксперимента стал железнодорожный ужастик Choo-Choo Charles. Игрокам предстоит исследовать изолированный остров, помогать немногим выжившим и спасаться от Чарльза: огромного, плотоядного паровоза на паучьих лапах. Паровозик Томас уже не тот, что раньше.

Two Star Games

CRISIS CORE – FINAL FANTASY VII – REUNION — 13 декабря

Reunion — полноценный ремастер спин-оффа Final Fantasy VII, который изначально был эксклюзивом для PSP. События игры прокинут мостик между первой и второй частями ремейка FF VII, рассказав историю Зака Фейра: старого друга Клауда, который служил под началом Сефирота и стал свидетелем его превращения из героя в злодея.

Square Enix

High on Life — 13 декабря

Один из создателей «Рика и Морти» Джастин Ройланд выпустит первую игру своей студии Squanch Games — комедийный шутер High on Life о похождениях охотника за головами, который объявил войну инопланетному наркокартелю. Главной фишкой проекта, конечно же, будет юмор, за который отвечает целый арсенал говорящего оружия, постоянно комментирующего перестрелки.

Squanch Games

The Witcher 3 для PS5 и XSX — 14 декабря

На приставки нынешнего поколения наконец-то заглянет третий «Ведьмак»: студия CD Projekt RED подготовила порт культовой RPG, разработанный специально для PlayStation 5 и Xbox Series X. Помимо апгрейда графики, новая версия «Дикой охоты» получит контент, вдохновленный сериалом Netflix, а также новые фишки: например, полноценный фоторежим.