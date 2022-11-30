Во что поиграть в декабре: календарь лучших игр месяца

Под конец 2022 года выйдет не так уж и много заметных игр, но те, зато практически каждая из них — крайне ожидаемый долгострой. Рассказываем, во что стоит поиграть в декабре.
Создатель Dead Space Глен Скофилд и его Striking Distance Studios вот-вот выпустят свой дебютный проект — космический хоррор The Callisto Protocol. События игры развернутся в тюрьме на луне Юпитера, где произошла вспышка таинственной инфекции, превратившей всех заключенных и стражников в жутких монстров. Не нужно быть экспертом, чтобы заметить, что игра сильно похожа на Dead Space, и это неспроста: вмешательство Electronic Arts в творческий процесс некогда погубило третью часть серии — и Скофилд решил исправить эту историческую несправедливость.
Первый за долгое время проект разработчиков XCOM также будет пошаговой тактикой, но на этот раз — карточной. Marvel’s Midnight Suns адаптирует события одноименного комикса, где команда супергероев Marvel (известных и не очень) противостоит вторжению демонов в мир людей. Игрок сможет собрать команду из Железного человека, Росомахи, Алой ведьмы, Призрачного гонщика, Человека-паука и других легендарных персонажей, чтобы противостоять силам «Гидры» и демоническим полчища в динамичных пошаговых сражениях, где каждый элемент тактики завязан на розыгрыш карт.
Спустя много лет ожидания, в Steam наконец выйдет Dwarf Fortress — культовый менеджмент-сим и генератор феерических историй, рассказывающий о приключениях дворфов-колонизаторов. Dwarf Fortress уже долгое время пользуется репутацией одной из самых недружелюбных компьютерных игр современности, но Steam-версия проекта сделает его более привлекательным для новичков благодаря полноценной спрайтовой графике, которая заменит примитивные ASCII-символы.
YouTube-блогер и инди-разработчик под ником Two Star захотел проверить, сможет ли он в одиночку создать полноценную игру в открытом мире — и результатом его эксперимента стал железнодорожный ужастик Choo-Choo Charles. Игрокам предстоит исследовать изолированный остров, помогать немногим выжившим и спасаться от Чарльза: огромного, плотоядного паровоза на паучьих лапах. Паровозик Томас уже не тот, что раньше.
Reunion — полноценный ремастер спин-оффа Final Fantasy VII, который изначально был эксклюзивом для PSP. События игры прокинут мостик между первой и второй частями ремейка FF VII, рассказав историю Зака Фейра: старого друга Клауда, который служил под началом Сефирота и стал свидетелем его превращения из героя в злодея.
Один из создателей «Рика и Морти» Джастин Ройланд выпустит первую игру своей студии Squanch Games — комедийный шутер High on Life о похождениях охотника за головами, который объявил войну инопланетному наркокартелю. Главной фишкой проекта, конечно же, будет юмор, за который отвечает целый арсенал говорящего оружия, постоянно комментирующего перестрелки.
На приставки нынешнего поколения наконец-то заглянет третий «Ведьмак»: студия CD Projekt RED подготовила порт культовой RPG, разработанный специально для PlayStation 5 и Xbox Series X. Помимо апгрейда графики, новая версия «Дикой охоты» получит контент, вдохновленный сериалом Netflix, а также новые фишки: например, полноценный фоторежим.